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Kırmızı bültenle aranan Suriyeli uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan Suriyeli uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da yakalanan Suriyeli Muhuannat Aloqlah'ın Beyrut limanından Cidde Limanı'na gönderdiği 6 milyon 480 bin adet tablet uyuşturucu tespit edildi. Aloqlah, Türkiye'ye kırmızı bülten çıkarılmadan önce giriş yapmış ve ikamet izni iptal edilmiş. Şüpheli, Sudi Arabistan'a teslim edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

13.12.2023 - 16:52,  Güncelleme: 17:20
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KIRMIZI bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Suriyeli Muhuannat Aloqlah'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aloqlah'ın 2019'da Beyrut limanından Cidde Limanı'na 6 milyon 480 bin adet tablet uyuşturucu gönderdiği tespit edildiği için hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, şüphelinin Türkiye'ye hakkında kırmızı bülten çıkarılmadan önce giriş yaptığı, 2 senelik ikamet izninin ise kırmızı bülten sonrası iptal edildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Kafes-19' operasyonuyla hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan Suriyeli Muhuannat Aloqlah'ın Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamanın ardından Aloqlah ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Aloqlah'ın 11 Aralık 2019 tarihinde Beyrut limanından Cidde limanına gönderilen 6 milyon 480 bin tablet uyuşturucu hapın finansörü olduğunun tespit edilmesi üzerine 4 Ocak 2022 tarihinde hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Türkiye'ye ise 7 Aralık 2019 tarihinde giriş yaptığı, 4 Aralık 2021 ile 25 Eylül 2023 tarihleri arasında kısa ikamet izni aldığı tespit edilen Aloqlah'ın kırmızı bülten kararı sonrası ikamet izninin iptal edildiği, şüphelinin 24 Şubat 2022 tarihinde ise istisnai vatandaşlık talebinde bulunduğu ancak talebinin reddedildiği ortaya çıktı.

Hakkında çıkarılan kırmızı bültenle arama kararı sonrası Türkiye'de de yakalanmamak için kaçak olarak yaşamaya başlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda Aloqlah'ın Esenyurt ilçesinde bir sitede kaldığı tespit edildi. Ekipler söz konusu siteye bu sabah düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Sudi Arabistan'a teslim edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kırmızı bültenle aranan Suriyeli uyuşturucu kaçakçısı İstanbul\'da yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan Suriyeli uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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