Kırmızı Kedi Yayınevi'nden Çin Kültür Köşesi

İSTANBUL, 25 Nisan (Xinhua) -- Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul'daki mağazalarında Çin kültürünü tanıtan kitapların yer aldığı özel bir bölüm açtı.

Yayınevinin mağazalarında Çin Kültür Köşesi açılmasına yönelik girişim, Kırmızı Kedi Yayınevi ile Çin'in en büyük kitabevi zinciri Xinhua Kitabevi arasında edebiyat aracılığıyla kültürel etkileşimi artırmayı hedefleyen ortaklık kapsamında başlatıldı.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon, çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "İki kitabevi zinciri arasındaki bu ortaklığın, ülkelerimiz arasındaki kültürel bağları güçlendirmede önemli rol oynayacağı konusunda mutabık kaldık. Bugün itibarıyla bu vizyonu hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi.

Çin'den birçok eserin Türkçeye kazandırıldığını belirten Hepkon, haziran ayında da Çin'in başkenti Beijing'de Çinli okurlara Türk edebiyatı ve kültürünü tanıtan yayınların yer alacağı bir bölüm açacaklarını söyledi.

Hepkon, Xinhua Kitabevi'nin köklü geçmişi ve Çin genelindeki 11.000'den fazla şubesiyle oluşturduğu kapsamlı ağdan da övgüyle bahsetti.

Xinhua Kitabevi Genel Müdür Yardımcısı Yuan Hu ise Kırmızı Kedi Yayınevi ile yaptıkları işbirliğinden dolayı duyduğu heyecanı dile getirerek, "Burada birlikte bir Xinhua-Kırmızı Kedi Çin Kültür Köşesi oluşturduk. Böylece Türk okurlar, kitaplarımız aracılığıyla kültürümüzü daha yakından tanıyabilecek" dedi.

Hu, Kırmızı Kedi yayınlarının Çin'deki kitapçılarda yer almasını sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

Kırmızı Kedi Yayınevi, geçtiğimiz yıl içerisinde sık sık Çin ve Türkiye'den şair ve yazarları bir araya getirerek edebiyat üzerine derinlemesine etkileşimlerde bulunmalarını sağlayan etkinliklere ev sahipliği yaptı.