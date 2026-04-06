Kırsal Kalkınma için 35 Milyon Euro Destek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 155 Yerel Eylem Grubuna 35 milyon Euro hibe verecek.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı kapsamında, 155 Yerel Eylem Grubumuza 35 milyon avroluk dev bir destek paketi sunuyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'IPARD III Programı LEADER Tedbiri' kapsamında desteklenmeye hak kazanan Yerel Eylem Grupları ile sözleşme imza törenine katıldı. Programda, Bakan Yumaklı'nın yanı sırda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Tarım Reformu Genel Müdürü ve IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Osman Yıldız ve davetliler yer aldı. Burada konuşan Yumaklı, "Bugün burada sadece bir hibe destek paketini açıklamak için toplanmadık. Bugün, Anadolu'nun dört bir yanındaki köylerimizin ve kasabalarımızın potansiyelini harekete geçirmek için bir araya geldik. IPARD III Programı kapsamında, 155 Yerel Eylem Grubumuza 35 milyon avroluk dev bir destek paketi sunuyoruz. Bu paketin; yerel dinamiklerimize duyduğumuz güvenin ve kırsal kalkınmaya bağlılığımızın en somut nişanesi olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu desteğin üreticilerimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'101 BİN PROJEYE 237 MİLYAR TL DESTEK SAĞLADIK'

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınmanın artık sadece bir tarımsal üretim meselesi olmadığını vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda kırsal; ekonominin, sosyal dokunun, kadim kültürün, çevrenin ve yetişmiş insan kaynağının harmanlandığı bir yaşam alanıdır. IPARD serüvenimizde de üretimi ve insanı merkeze alan bir anlayışı rehber edindik. 42 ilde başarıyla tamamladığımız IPARD I ve II süreçlerinden aldığımız güçle, bugün IPARD III Programını 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. IPARD desteklerimizin sağladığı faydayı, sadece ekonomik bir büyüme olarak görmüyoruz. Türkiye'nin her bir köşesindeki; girişimcinin, kadının ve gencin Avrupa standartlarında destekle buluşması, fırsat eşitliğinin kırsala taşınması olarak görüyoruz. Gittiğim her il ziyaretinde mutlaka IPARD desteklerinden faydalanan bir işletmeyi ziyaret etmeye çalışıyorum. Yatırımcılarımızın gözlerindeki heyecanı görünce bizler de mutlu oluyoruz. Devletimiz, üreticimizin her adımında yanındadır. Rakamlar, bu kararlılığımızın en net göstergesidir. 2025'te; doğrudan destekler, zirai don telafileri, yatırım teşvikleri, krediler ve dolaylı desteklerle sektöre toplam 706 milyar TL aktardık. İçinde bulunduğumuz 2026 yılında ise; bu çıtayı çok daha yukarı taşıdık. Sulama yatırımlarından kredi sübvansiyonlarına kadar toplam 938 milyar TL'lik rekor bir bütçeyi sektörün hizmetine sunduk. Diğer yandan son 23 yılda; IPARD, Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı, Uzman Eller ve Genç Çiftçi gibi projelerle kırsal kalkınmaya önemli destekler sağladık. 101 bin projeye 237 milyar TL destek sağladık. Bu sayede, 287 bin kişilik istihdam oluşturduk. Orman köylerimizin kalkınması için ORKÖY kapsamında 300 bine yakın projeye 47 milyar TL hibe ve kredi verdik. Bu rakamlar sadece birer istatistik değildir; Türkiye'nin gıda arz güvenliğine sağladığımız destek ve çiftçimizin alın terine duyduğumuz hürmettir" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR KIRSAL, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE DEMEKTİR'

TKDK'nın Türkiye'nin en etkili ve en yaygın uygulayıcı kurumlarından biri haline geldiğini açıklayan Bakan Yumaklı, "IPARD- TKDK hibe destekleri kapsamında bugüne kadar 27 bini aşkın projeye destek sözleşmesi imzaladık, 129 milyar TL hibe ödedik, 273 milyar TL'lik yatırımın hayata geçmesini sağladık, 107 binden fazla istihdam oluşturduk, 14 bin genç ve 7 bini aşkın kadın girişimciyi destekledik. Toplam desteğin yarısını genç ve kadın girişimcilere verdik. Bugün geldiğimiz noktada kırsal kalkınmayı yalnızca çiftçilerimizin değil; kadın kooperatiflerimizin, gençlerimizin ve yenilenebilir enerji yatırımcılarımızın da aktif olduğu geniş bir ekosistem olarak görüyoruz. Çünkü güçlü bir kırsal, güçlü bir Türkiye demektir. İşte LEADER yaklaşımı tam da bu anlayışın sahadaki en güçlü yansımalarından birisidir. Bu modelle birlikte biz şunu söylüyoruz; kalkınma merkezden yazılmaz, yerelde inşa edilir. Yerel halkımızın, çiftçimizin, girişimcinin, kadın ve gençlerin bu sürece doğrudan katıldığı bir yapı olmadan sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek mümkün değildir. LEADER yaklaşımı, yerel aktörleri bir araya getirerek; kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak akılla hareket ettiği yeni bir kalkınma kültürü oluşturmuştur. Bu yaklaşım sadece ekonomik değil; aynı zamanda sosyal ve kültürel kalkınmayı da destekleyen güçlü bir araç konumundadır. Yerel kalkınma stratejileri sayesinde toplumsal dayanışma güçleniyor, yerel ürünler katma değer kazanıyor, kültürel miras korunuyor, kırsal turizm gelişiyor" ifadelerini kullandı.

'TOPLAMDA 241 MİLYON AVRO DESTEK VERECEĞİZ'

Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz ay yayımlanan IPARD III 2026 yılı çağrı takvimi kapsamında; yatırımcılarımıza 85 milyon avro; kırsal altyapı projelerine 156 milyon avro olmak üzere toplamda 241 milyon avro destek vereceğiz. Biz inanıyoruz ki birlikte üreten, birlikte yöneten ve birlikte büyüyen bir kırsal yapı, ülkemizin geleceğinin en sağlam temellerinden biri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; 'Tüm küresel zorluklara ve iklim krizine rağmen Türkiye'yi tarımda güçlü bir konuma ulaştırdık" dedi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Güncel, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:01:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.