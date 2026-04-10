Şehzadeler'de Kırsal Mahalle Marketlerine Sıkı Denetim

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde faaliyet gösteren marketlerde etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kırsal mahallelerde faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ile raf ve kasa fiyatlarının uyumu incelendi. Tespit edilen eksiklik ve aksaklıklarla ilgili işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumların giderilmesi istendi.

Zabıta ekiplerinin, vatandaşların sağlığını ve ekonomik haklarını korumaya yönelik denetimlerinin ilçe genelinde düzenli olarak devam edeceği belirtildi.