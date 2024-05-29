Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Filistin kampına tepki gösterdi - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Filistin kampına tepki gösterdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Filistin kampına tepki gösterdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombaladığı saldırıya tepki amacıyla yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atarak ilçe meydanına kadar yürüdü. Konuşmalarda Filistin halkının yanında durulması ve yardım edilmesi vurgulandı.

29.05.2024 12:35
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kaman Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombaladığı saldırıya tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kaman yerleşkesi önünde toplanan öğrenciler, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atarak ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Harita Kadastro Programı öğrencisi Hurşit Aslan, Filistin halkını yok etmeye yönelik insanlık dışı saldırılar nedeniyle zalimlerin karşısında olduklarını söyledi.

Savaşı, zulmü, işkenceyi, baskıyı, sindirmeyi, ablukayı, insanların ölümünü, çocukların acı çekmesini kabul etmediklerini vurgulayan Aslan, "Hepimizin harekete geçmesi ve ahlaksız zalimlerin işlediği soykırımı tersine çevirme sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Bu sorumluluk bizden ve sizden başlar. Elbette yapabileceğimiz bir şeyler var.

Gazze halkının yanında ve onlara yardımlarla destek ol. Filistin'i unutma, unutturma. İnsanlığın uyanışına bir Müslüman ve insan olarak katkın olsun. Gazze'nin yanında dur, boykot et. Yaşasın özgür Gazze, yaşasın özgür Filistin." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın dua okuduğu etkinliğe, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaman Belediye Başkan Yardımcısı Eftal Avşar, kurum müdürleri ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

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