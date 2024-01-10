Kırşehir Basın Konseyi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenledi

Kırşehir Basın Konseyi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Öğretmenevi'ndeki programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, gazetecilerin toplumsal gelişmeleri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak, kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayan önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

Buhara, gazetecilik mesleğini ifa ederken zaman mefhumu gözetmeksizin çalışan, büyük emek gösteren gazetecileri tebrik etti.

Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık da gazetecilerin toplumun sesi, aynası ve vicdanı olduğunu vurguladı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir İl Temsilcisi Sait Uyar ise gazetecilerin üzerine düşen görev ve sorumluluk bilinciyle çalıştığını aktardı.

Yanık ve Uyar tarafından gazeteciler adına Vali Buhara'ya plaket takdim edilen programa, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ile basın mensupları katıldı.