Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan 10 Kasım mesajı

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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu\'ndan 10 Kasım mesajı
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ebediyete intikalinin 88'inci yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ebediyete intikalinin 88'inci yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi Başkomutan, eşsiz devrimci, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor; ülkemizde ve dünyada özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor.

Atatürk'ün, harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini de sürdürüyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki, ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir.

Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesi; milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların da çaresidir. Bu nedenle, özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin bir parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 88'inci yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkSelahattin EkicioğluKırşehir Belediyesi10 KasımGüncelSon Dakika

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