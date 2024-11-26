Kırşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Bebek' Projesi - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Bebek' Projesi

Kırşehir Belediyesi\'nden \'Hoş Geldin Bebek\' Projesi

Kırşehir Belediyesi, 0-3 yaş arası bebekleri olan ailelere yönelik 'Hoş Geldin Bebek' projesine devam ediyor ve ailelere çeşitli malzemelerin bulunduğu çantalar hediye ediyor.

26.11.2024 10:25  Güncelleme: 10:51
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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, 0-3 yaş arasında bebeği olan ailelere yönelik başlattığı "Hoş Geldin Bebek" projesine devam ediyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Göreve geldiğimizde söz vermiş olduğumuz 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile ilimizde yeni doğmuş olan  bebeklerimizin ihtiyacı olan çeşitli malzemelerin içinde olduğu çanta, bebeklerimizin ailelerine hediye edilerek, en küçük hemşehrilerimize ve ailelerine Kırşehir Belediyesi olarak bir hatıra bırakmaya devam ediyoruz" dedi.

Kırşehir Belediyesi, 0-3 yaş arasında bebeği olan ailelere yönelik başlattığı "Hoş Geldin Bebek" projesini sürdürüyor. Ebeveynler, bebeklerin doğum belgeleriyle Aile Yaşam Merkezi'ne başvuruda bulunarak destekten faydalanabiliyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2019 yılında göreve gelmeleriyle birlikte birçok konuda proje oluşturduklarını belirterek, söz verdikleri projeleri de sırasıyla hayata geçirdiklerini vurguladı. Ekicioğlu sosyal, kültürel ve sağlık alanında yaptıkları projelerle de vatandaşlarla buluştuklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belediye hizmetlerini daha üst düzeye çıkaracak projelerimizin uygulamasında hem sosyal ve kültürel etkileşim hem de hizmet ve sağlık sektöründe halkımızın huzurunu ve yüzünün güldüğünü görmek en büyük kazancımızdır.  Göreve geldiğimizde söz vermiş olduğumuz 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile ilimizde yeni doğmuş olan  bebeklerimizin ihtiyacı olan çeşitli malzemelerin içinde olduğu çanta, bebeklerimizin ailelerine hediye edilerek, en küçük hemşehrilerimize ve ailelerine Kırşehir Belediyesi olarak bir hatıra bırakmaya devam ediyoruz. 0-3 aylık bebeklerimizin ailelerinin, bebeklerin doğum belgeleriyle Aile Yaşam Merkezi'mize başvuruda bulunmaları halinde Belediyemiz tarafından hazırlanan çantayı kendilerine veriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Bebek' Projesi - Son Dakika

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