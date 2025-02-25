Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ordu Tiyatro Festivali'nde Şehrini Temsil Etti

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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 21-24 Şubat 2025 tarihlerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Ordu Tiyatro Festivali'ne katıldı.

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 21-24 Şubat 2025 tarihlerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Ordu Tiyatro Festivali'ne, yönetmenliğini Yavuz Tekin'in yaptığı "Ayyar Hamza" adlı oyunla katılarak, şehri temsil etti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Kırşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin kültür sanat hayatına da katkı sunmaya devam ediyoruz. Bizim kültürümüzde tiyatro; orta oyunu, gölge oyunu, köy seyirlik oyunları, meddahlık; danslı ve şarkılı veya taklit şeklinde başlamıştır. Ülkemizde tiyatro ile ilgili ilk ulusal bildiriyi de yaşamını tiyatroya adamış ünlü tiyatro sanatçımız Muhsin Ertuğrul kaleme almıştır. Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamın içindeki acılar, sevinçler, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olaylar, sanatçılar tarafından sahnede canlandırılır. İnsan kendini tiyatroda yeniden yaşar. Bir eğitim görevi üstlenen tiyatro, aynı zamanda düşünmemize de vesile olur. Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 21-24 Şubat 2025 tarihlerinde Ordu Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Ordu Tiyatro Festivali'ne katıldı ve ilimizi de başarı ile temsil etti. Festivale katılan tüm tiyatro topluluklarını ve Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibimizi kutluyorum."