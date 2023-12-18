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Kırşehir'de 16 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de 16 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırşehir'deki Cacabey Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte yedikleri yemekten sonra baş dönmesi, halsizlik ve mide bulantısı şikayeti yaşayan 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Kırşehir\'de 16 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18.12.2023 - 18:37,
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Kırşehir'de, 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde okula getirilen yiyeceklerden yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 15 öğrencinin ardından 1 öğrenci daha hastaneye başvurdu. Öğrencilerin durumu hakkında Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cacabey Ortaokulu'nda yapılan yerli malı etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından getirilen yiyeceklerden kaynaklanan ve 16 öğrencimizde görülen karın ağrısı şikayeti nedeniyle okul müdürlüğü tarafından sağlık ekiplerine haber verilmiştir. Bu öğrenciler sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenelerin ardından ciddi bir durum olmadığı tespit edilmiş ve öğrencilerimiz hastanede yapılan ilk kontrol ve tedavilerinin ardından evlerine gönderilmiştir" dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de 16 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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