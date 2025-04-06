Kırşehir'de AA'nın 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de AA'nın 105. Yılı Kutlandı

Kırşehir'deki basın dernekleri, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı ve başarılar diledi.

06.04.2025 15:17
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Kırşehir'de faaliyet gösteren basın derneklerinin temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, mesajında, kurulduğu günden bu yana kamuoyunun bilgi almasında etkin katkı sunan AA'nın toplumun haber almasında önemli görevi olduğunu ifade etti.

Yanık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan ve kurulduğu günden bu yana sadece ulusal değil, uluslararası alanda da Türk milletinin sesi olan AA'nın 105. yaşını kutladığını belirterek, başarılar diledi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir İl Temsilcisi Murat Sürmeli ise kamuoyuna doğru bilginin ulaşması ve "doğru habercilik" anlayışıyla hareket eden AA'yı kutladığını belirtti.

AA'nın ülke yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Sürmeli, "Gazetecilik alanında Anadolu Ajansı, tarafsızlık ve doğru habercilik ilkeleriyle kamuoyunu bilgilendirmektedir. Anadolu Ajansı, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla doğru, tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin öncüsü olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu ise AA'nın kuruluşunun 105. yılını tebrik etti.

Gece gündüz demeden emek veren tüm AA çalışanlarının büyük gayret gösterdiğini aktaran Turpçu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde saygın bir medya kuruluşudur. İlkeli yayıncılık, doğru ve nitelikli haberleri ile toplumsal hafızanın oluşmasına katkı sunmaktadır. Hem yazılı hem görsel hem de dijital içerikleriyle gazetecilik süreçlerini başarıyla sürdürmektedir. Anadolu Ajansının tüm ekibine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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