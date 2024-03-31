Kırşehir\'de CHP Adayı Ekicioğlu Önde Gidiyor

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ANKA Haber Ajansının verilerine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir'de CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu seçimi önde götürüyor. Sandıkların yüzde 28,28'inin açıldığı Kırşehirde Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.

Kırşehir'de saat 20.37 itibarıyla sandıkaların yüzde 28.28'i açıldı. Açılan sandıklara göre Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP yüzde 56,96, AK Parti yüzde 36,88, İYİ Parti yüzde 2,66, YRP yüzde 2,27, DEM Parti yüzde 1,21 oy aldı.

AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan.