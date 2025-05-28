Kırşehir'de Çocuk Tiyatrosu Festivali Devam Ediyor

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Festivali kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Uçtu Uçtu Hezarfen" adlı oyun büyük beğeni topladı.

Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 24 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen Çocuk Tiyatrosu Festivali devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Uçtu Uçtu Hezarfen" adlı oyunu sahneledi.

"Geleneğin sürdürülmesine katkı sunuyoruz"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çocuk Tiyatrosu Festivali ile ilgili, "Kırşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin kültür sanat hayatına da katkı sunmaya devam ediyoruz. 'Tiyatro Değiştirir' sloganıyla ücretsiz tiyatro festivalleri yapıyor, hem bu geleneğin sürdürülmesine katkı sunuyor hem de tiyatro severleri oyunlarla buluşturuyoruz. 24 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında Çocuk Tiyatrosu Festivalimiz kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki açılış oyunumuzda Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun saat 19.30'da sahnelediği "Çat-Pat-Küt" adlı oyunu tiyatrosever çocuklarımızla buluşturduk. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Odunpazarı Belediyesi Şehir Tiyatrosu da oyunlarını Kırşehir'deki çocuk tiyatroseverlere sunuyorlar. Oyunların hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Oyun takvimi

-29 Mayıs Perşembe- Fil ile Tavşan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Saat: 19.00 Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

-31 Mayıs Cumartesi- Hep İyi Ol, Odunpazarı Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Saat: 19.00 Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

-2 Haziran Pazartesi- Kül Kedisi, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Saat: 19.00 Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi