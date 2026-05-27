Kırşehir\'de Dolandırıcılığa Dikkat!

Kırşehir'de jandarma ekipleri, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda mağduriyet yaşanmaması için Boztepe, Kaman ve Mucur ilçelerine bağlı köylerde vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Gerçek ve sahte para arasındaki farkı anlatan ekipler, dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, şüpheli durumlarda ise en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istedi.

Ekiplerin çalışmalarının bayram süresince devam edeceği belirtildi.