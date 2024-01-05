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Kırşehir'de Fuhuş ve Fuhşa Aracılık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırşehir'de Fuhuş ve Fuhşa Aracılık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırşehir'de bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Evden çıkan 8 erkek gözaltına alınırken, yapılan baskında 2 kadın şüpheli ve bir erkek şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda evde para karşılığı fuhuş yapıldığı ve aracılık edildiği belirlendi. Yabancı uyruklu olan bir kadın sınır dışı edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yapılan ev ise komisyon kararı gereği mühürlendi.

05.01.2024 - 13:16,  Güncelleme: 13:36
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KIRŞEHİR'de, fuhuş ve fuhşa aracılık yapan 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarıyla, söz konusu adresi takibe aldı. Ekipler, evden aynı anda çıkan 8 erkeği gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan R.M. ve M.B. adlı kadınların para karşılığı fuhuş yaptığı, M.B. isimli erkek şüphelinin ise aracılık ettiği belirlendi. Evde çıkan bir miktar paraya da el koyuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.B. adlı kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. R.M. ve M.B. isimli şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yapılan ev ise 'Zührevi hastalık ve fuhuşla mücadele komisyonu kararı' gereğince mühürlendi. (DHA)

Kırşehir\'de Fuhuş ve Fuhşa Aracılık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Fuhuş ve Fuhşa Aracılık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de Fuhuş ve Fuhşa Aracılık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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