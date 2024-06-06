Kırşehir'de Horoz Dövüştürme Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Horoz Dövüştürme Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir\'de Horoz Dövüştürme Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir'de bir depoda horoz dövüştürülmesine ilişkin yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Operasyonda, dövüşü organize eden İ.A.K. ile birlikte 35 şüpheli yakalandı. Depoda yapılan aramada, dövüşte kullanılan 15 horoz ve diğer malzemelere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve horozlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

06.06.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de bir depoda oluşturulan ringde horoz dövüştürülmesine ilişkin yakalanan 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda, dövüşü organize eden İ.A.K. ile 35 şüpheli yakalandı.

Horozların dövüştürüldüğü etrafı çevrili ring, seyredenlerin oturması için hazırlanmış 3 tribün, horozların tartıldığı baskül ve kafes ele geçirilen depoda, dövüşte kullanılan 4'ü yaralı 15 horoza el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

El konulan 15 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırşehir, Hayvan Hakları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Horoz Dövüştürme Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Haziran Salı günü saat 16’da CHP Genel Merkezi’nde görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Haziran Salı günü saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde görüşecek
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Horoz Dövüştürme Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement