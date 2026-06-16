Kırşehir'de iki işçi servisinin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 40 ACK 153 plakalı midibüs, merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında 40 ADA 253 plakalı minibüse çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada 17 kişi yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?