Kırşehir\'de jandarma, şasi numarası değişmiş, motoru başka araca ait tırı ele geçirdi

Kırşehir'de jandarma, şasi numarası değişmiş, motoru başka araca ait tırı ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir-Kayseri kara yolunda trafik denetimi yapan jandarma, durdurduğu tırın şasi numarasının değiştirildiğini, motor numarasının başka araca ait olduğunu belirledi. Tır yediemin otoparkına çekilirken olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
Kırşehir'de yol uygulamasında şasi numarası değiştirilmiş, motor numarası başka bir araca ait tır ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir- Kayseri kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde durdurulan bir tırın yapılan sorgu işleminde, şasi numarasının değiştirildiği, motor numarasının ise başka bir araca ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, tır yediemin otoparkına çekildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?