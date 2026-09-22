Kırşehir\'de jandarma, şasi numarası değişmiş, motoru başka araca ait tırı ele geçirdi

Kırşehir'de yol uygulamasında şasi numarası değiştirilmiş, motor numarası başka bir araca ait tır ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir- Kayseri kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde durdurulan bir tırın yapılan sorgu işleminde, şasi numarasının değiştirildiği, motor numarasının ise başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, tır yediemin otoparkına çekildi.