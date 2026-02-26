Kırşehir\'de Jandarma Trafik Eğitimi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri, köylerde trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler, genel trafik kuralları, asayişe konu olayların engellenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vererek, uyarıcı broşürler dağıttı.