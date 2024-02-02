Kırşehir\'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Okul servislerine zam geldi

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.