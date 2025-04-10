Kırşehir'de Müzik Tutkunları Korosu Konseri Düzenlenecek

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi iş birliğiyle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yarın "Müzik Tutkunları Korosu Konseri" düzenlenecek.

Şefliğini G. Gülperi Çavuşoğlu'nun yaptığı Müzik Tutkunları Korosu, yarın 19.30'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşları konsere davet ederek, şunları söyledi:

"UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan ilk şehir olarak, verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyor ve Anadolu'nun ruhunu taşıyan farklı grupları, koroları, ve solistleri Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturarak müziğin başkenti Kırşehir'de farklı bir iklim yaratmaya devam ediyoruz. Kültür sanat alanında yaptığımız birçok konser, panel ve sempozyum gibi çalışmalarla, kültürümüze inanarak sahip çıkıldığında ve onun da en iyi şekilde temsil edildiğinde şehrimiz ve ülkemiz adına güzel sonuçlar elde edilebileceğini göstermiş oluyoruz. Türkülerin, şarkıların dili evrensel bir dildir ve tüm müzik türleri, insana ve hayata dair duygu ve duyarlılıkları içinde taşır. Bu kapsamda tüm hemşehrilerimizi, Koro Şefliğini G. Gülperi Çavuşoğlu'nun yaptığı, Kırşehir Belediyesi ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Müzik Tutkunları Korosu Konseri'ne davet ediyorum."