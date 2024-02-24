Kırşehir'de Narkoçelik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Kırşehir'de Narkoçelik Operasyonu: 4 Tutuklama

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkoçelik' operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu, 825 sentetik hap, 789 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 3 kök skunk, 2 gram kokain, 9 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme kabini ve sistemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 220 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik "Narkoçelik" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 110 jandarma personelinin katılımıyla kent merkezi ile Kaman, Mucur ve Akpınar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi, 51 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu, 825 sentetik hap, 789 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 3 kök skunk, 2 gram kokain, 9 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme kabini ve sistemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 220 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir\'de Narkoçelik Operasyonu: 4 Tutuklama
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Narkoçelik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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