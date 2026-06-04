Kırşehir, Nazım Hikmet'i Şiir ve Şarkılarla Andı - Son Dakika
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Kırşehir, Nazım Hikmet'i Şiir ve Şarkılarla Andı

04.06.2026 10:19  Güncelleme: 10:57
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Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi ve Müzik Topluluğu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği programla usta şair Nazım Hikmet'i 63. ölüm yılında andı. Programa belediye başkanı, milletvekili ve çok sayıda sanatsever katıldı.

(KIRŞEHİR) - Türk ve dünya edebiyatının usta kalemi Nazım Hikmet, 63'üncü ölüm yılında Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi ve Müzik Topluluğu'nun Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği özel programla anıldı.

Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi ve Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan Nazım Hikmet'i anma programı, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Mucur İlçe Başkanı Hakverdi Gerçek, Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, ADD Kırşehir Şubesi Başkanı Birol Yurdagül, il genel meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Programın açılışında konuşan Ekicioğlu, Nazım Hikmet'in modern ve toplumcu şiirin yenilikçi sesi olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ETKİLEYİCİ GÜCÜ HALA KİMİ ÇEVRELERİ ÜRKÜTMEYE DEVAM EDİYOR"

"15 Ocak 1902'de doğan ve ilk şiiri daha 16 yaşında iken 1918 yılında yayımlanan; sonrasında şiirleri dünya dillerine çevrilen ve 3 Haziran 1963'te memleketinden uzakta vefat eden Dünya Şairimiz Nazım Hikmet, modern ve toplumcu şiirin yenilikçi sesi olarak yaşamını sürdürdü. İlk şiir kitabı 835 Satır'ı oluşturan ve aralarında 'Makinalaşmak', 'Salkımsöğüt' ve 'Bahri Hazer'in de olduğu şiirleri yasakları aşıp Türkiye'deki okurlara ulaşabildi. Döneminin çeşitli gazete ve dergilerde yazıları, şiirleri yayınlanan, kitapları basılan Nazım Hikmet, siyasal ve entelektüel yaşamımızda da aktif bir rol üstlenen ve tüm dünyada sevilen büyük bir şairimizdir. Şiirleri sonradan ders kitaplarına girse de, oyunları devlet tiyatrolarında oynansa da kovuşturmalardan kurtulamayan; sık sık gözaltına alınan ve yargı önüne çıkartılan büyük şairimizin etkileyici gücü hala kimi çevreleri ürkütmeye devam etmektedir."

Düzmece davalarla yaşamının on yedi yılını hapishanelerde geçiren; 1950 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen kampanyalar sonunda çıkarılan Genel Af Yasası'yla serbest kalan Nazım Hikmet, yaşamına yönelik komplolar nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda bırakılmış ve ölene dek yurduna, halkına, sevenlerine hasret şiirleri yazacağı göçmenlik yıllarına mecbur bırakılmıştır. Uluslararası Barış Ödülü sahibi bir sanatçı olarak  barış hareketi içinde aktif olarak yer alan büyük şairimizin kalbi, ne acıdır ki cezaevi yıllarından kalan hastalıklar nedeniyle 3 Haziran 1963 günü sabahı Moskova'daki evinde Anadolu'ya hasret bir şekilde durmuştur.

'…yazılarım otuz kırk dilde basılır/Türkiye'mde Türkçemle yasak' dediği şiirleri ancak ölümünden sonra basılır ülkemizde de. Nazım Hikmet'in Türk şiirinde yeni bir dönemin başlangıcını haber verdiği, büyük insanlığa adadığı her türden eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı direnen, özgürlük istemini dünyaya haykıran şiirleri hep ses getirdi; getirmeye de devam ediyor. Dünya şairimiz Nazım Hikmet'in anısı önünde saygıyla eğiliyor; vefatının 63'nüncü yılında özlem ve sevgiyle anıyor; anma programının hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Programda, Nazım Hikmet şiirleri ve şiirlerinden oluşan şarkılar seslendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir, Nazım Hikmet'i Şiir ve Şarkılarla Andı - Son Dakika

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