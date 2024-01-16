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Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi - Son Dakika
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Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi

Kırşehir'de şarampole devrilen araçta sürücü Muhammed İnce hayatını kaybetti. İnce'nin 1 hafta önce nişanladığı ve bugün kıyılacak nikahı için kent merkezine giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
16.01.2024 - 13:03,
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Kırşehir'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 hafta önce nişanlanıp, bugün kıyılacak nikahı için kent merkezine giden sürücü Muhammed İnce (26), hayatını kaybetti.

ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTA CAN VERDİ

Sabah saat 07.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında Muhammed İnce idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nikahına giderken kazada öldü

NİKAHINA GİDİYORMUŞ

1 hafta önce Ayşegül Çevre ile nişanlanıp, bugün nikahı için Dedeli köyünden Kırşehir merkezine gitmek için yola çıktığı belirtilen İnce'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nikahına giderken kazada öldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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