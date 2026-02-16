Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu

Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
16.02.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle öldürdü. Babasını öldüren şahıs olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dedi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde oğlu Ali Gürün (39) tarafından 12 bıçak darbesiyle yaralanan baba Bayar Gürün (69), kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi. Ali Gürün'ün adrese gelen ekiplere, 'Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım' dediği öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kırşehir'in Kaman ilçesi Çağırkan Kasabası'nda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

12 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Ali Gürün, odanın kapısını kilitleyerek babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLDUKTAN SONRA KAPIYI AÇARIM"

Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği öğrenildi. Kapıyı kırarak açan ekipleri, ağır yaralı Bayar Gürün'ü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Baba Gürün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğul Ali Gürün ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kırşehir, Güncel, Gürün, Kaman, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
İstanbul’da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11’e yükseldi İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 21:49:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.