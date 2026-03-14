Kırşehir\'de Ramazan Dayanışması

Kırşehir'de ramazanın kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhuyla iyilikte yarışan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda hazırlanan iftarlıkları mahalle sakinlerine ulaştırıyor.

Öğrenci yurtlarında hazırlanan iftarlıkları paketleyen gönüllü gençler, akşam ezanı yaklaşırken yurtların temin ettiği araçlarla dağıtıma çıkıyor.

Öğrenciler, yurtların bulunduğu bölgelerdeki yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan mahalle sakinlerine her gün 100 porsiyon iftarlık ulaştırarak dayanışma örneği sergiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, AA muhabirine, yurtlarda kalan öğrencilerle paylaşma ve komşuluk kültürünü güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla sık sık çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gençlerin bu çalışmalarla toplumsal dayanışmanın güçlenmesine öncülük ettiklerini belirten Çakmakçı, "İnanıyoruz, iyilik paylaştıkça çoğalır, dayanışma arttıkça toplum güçlenir. Gençlerimiz, gönüllülük ruhuyla hareket ederek topluma değer katıyor. Bu projeyle dayanışmanın, paylaşmanın ve iyiliğin büyüdüğü güçlü bir sosyal hareket hedeflenmektedir." dedi.

Günlük 100 porsiyonluk iftarlık paylaşılıyor

Çakmakçı, kent merkezindeki 5 öğrenci yurdunda projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yurtlarda çıkan iftar menüsünün aynısını komşuluk kültürüyle yurtların yakınındaki mahallelerde ikamet eden yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan bireylere ulaştırdıklarını anlatan Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin gönüllülük bilincini artırmak, toplumsal sorumluluk duygusunu güçlendirmek, mahalle sakinlerinden özellikle engelli, yaşlı, yalnız yaşayan vatandaşlara destek olmak, onların hayatlarına dokunmak istedik. Öğrencilerimiz, günlük 100 porsiyonluk iftarlığı ulaştırıyorlar. Gönüllü olarak bu faaliyetlere katılmak istiyorlar. Gönüllülük halkamız her geçen gün daha da büyüyor, daha çok genç arkadaşımız görev almak istiyor. Gençlerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Öğrenciler çok mutlu

Üniversite öğrencisi Tuğba Okut da ramazanın maneviyatında gönüllü olarak arkadaşlarıyla yemekhaneye gelip iftarlıkları paketlediklerini ifade etti.

Paylaşmanın ve yardımseverliğin önemini derinden hissettiklerini vurgulayan Okut, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

Duygu Demircan da dayanışmanın en güzel yaşandığı ramazanda mutluluk verici bir şey yaptıklarına inandığını söyledi.

Sofraların bu sayede bereketlendiğini dile getiren Demircan, "Bizlerin de bu berekete ortak olması çok kıymetli. Bu projede olduğum ve katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Esra Yaşar da arkadaşlarıyla yemekleri tek tek paketlediğini, yalnız yaşayan, engelli veya yaşlı bireylere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.