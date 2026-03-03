Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Ramazan Ayı Ruhunu Birlikte Yaşamanın Önemine İnanıyoruz"

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahievran Mahallesi Kentpark'ta düzenlenen ramazan etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ekicioğlu, "Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz" dedi.

Ekicioğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve belediye meclis üyeleriyle Kentpark'ta düzenlenen ramazan etkinliğine katıldı. Saat 20.30'da başlayan programda; davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat, orta oyunu, karaoke ve canlı müzik etkinlikleri gerçekleştirildi. Program kapsamında vatandaşlara mısır, pamuk şekeri, lokma ve ramazan şerbeti ikram edildi.

Ekicioğlu, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın yoğun katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için önem arz ediyor. Etkinliklerimiz kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve belediye meclis üyelerimizle birlikte, Ahievran Mahallesi Kentpark'ta düzenlediğimiz ramazan etkinliğinde çocuklarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik."

Etkinlik takvimi

-4 Mart 2026 Çarşamba: Kındam TOKİ 1. Etap Sosyal Tesisler Kındam Mahallesi

-6 Mart 2026 Cuma: Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi Bağbaşı Mahallesi

-8 Mart 2026 Pazar: Hılla Kütük Evi Parkı Çukurçayır Mahallesi

-10 Mart 2026 Salı: Cesur Kadın Parkı Üçgöz – Kuşdilli Mahallesi

-13 Mart 2026 Cuma: Gölhisar Kültürevi Gölhisar Mahallesi

-14 Mart 2026 Cumartesi: Güneykent Sosyal Tesisleri Güneykent – Güldiken Mahallesi

-15 Mart 2026 Pazar: Kındam Kültürevi Kındam Mahallesi

-17 Mart 2026 Salı: Ahi Evran Külliyesi