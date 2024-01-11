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Kırşehir'de Sibergöz-12 Operasyonu: 13 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Sibergöz-12 Operasyonu: 13 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Kırşehir'de gerçekleştirilen Sibergöz-12 operasyonu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi. İstanbul ve Yalova'da yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Kırşehir Adliyesine gönderildi.

Kırşehir\'de Sibergöz-12 Operasyonu: 13 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
11.01.2024 - 16:57,
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Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Önceki gün, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-12 operasyonları kapsamında, "0850"li numaralar üzerinden iletişim kuran, "TÜVTÜRK muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına" yönelik hizmet verdiklerini ve arayanlara vergi, trafik cezası ödemelerinin bulunduğunu söyleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli İstanbul ve Yalova'da yakalanarak Kırşehir'e getirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de Sibergöz-12 Operasyonu: 13 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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