Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Uğur Mumcu Anmasına Katıldı - Son Dakika
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Uğur Mumcu Anmasına Katıldı

26.01.2026 09:11  Güncelleme: 10:27
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 33 yıl önce katledilen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu için düzenlenen anma töreninde, bağımsız gazeteciliğin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte, Mumcu'nun savunduğu değerlere ve gazeteciliğin zorluklarına dikkat çekildi.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 33 yıl önce katledilen araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için düzenlenen anma törenine katıldı. Ekicioğlu, "Demokrasimizin gelişmesi için bugün ihtiyacımız olan şey, Uğur Mumcu gibi cesur ve araştırmacı gazetecilerin sayısının artmasıdır" dedi.

Kırşehir'de Uğur Mumcu Basın Anıtı önünde düzenlenen anma programı ve "Uğur Mumcu'nun Kaleminden Sesleniş" adlı fotoğraf sergisine Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda bir konuşma yapan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"24 Ocak 1993'te katledilen demokrasi savunucusu gazeteci yazar hemşehrimiz Uğur Mumcu hümanist; eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunuyordu. Uğur Mumcu, gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda nasıl gazetecilik yapılacağının en iyi örneklerinden biri olarak kalplerimizdeki yerini korumaya devam ediyor. Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi. Onun 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' sözünü bugün çok daha iyi anlıyoruz. Bugün ülkemizde, her alanda olduğu gibi gazetecilik mesleği de zor bir sınavdan geçiyor.

Görevi gerçekleri aktarmak olan gazetecilik; yalanı, iftirayı iş edinmiş görünüyor. Demokrasimizin gelişmesi için bugün ihtiyacımız olan şey, Uğur Mumcu gibi cesur ve araştırmacı gazetecilerin sayısının artmasıdır. Gazeteciler bağımsız, cesur olsunlar ki hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, yolsuzlukları yazabilsinler. Bugün ise bağımsız gazeteciliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Hepinizin bildiği üzere Uğur Mumcu, Kırşehir'de dünyaya geldi. Bu da bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Uğur Mumcu, ülkemizin çok önemli bir aydınıydı. Aydınların  en önemli özelliği öngörülü olmalarıdır. O, yıllar öncesinden birçok konuda uyardı herkesi. Sadece onun yazdıkları okunsa ve uyarıları dikkate alınsaydı ülkemizde yaşanan birçok sıkıntı ve felaket yaşanmazdı.

Uğur Mumcu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini' meslek ilkeleri doğrultusunda ve halktan yana her zaman samimiyetle yazdı. İnsanca yaşamın savunucusu, büyük gazeteci Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 33'üncü yılında bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyorum."

CHP Milletvekili İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve Sol Parti İl Başkanı Şakir Şenol da birer konuşma yaparak Uğur Mumcu'nun aydınlanmacı yönüne vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Uğur Mumcu Basın Anıtı'na karanfiller bırakıldı ve Uğur Mumcu'nun "Sesleniş" hitabıyla birlikte öldürülen gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Fotoğraf sergisi, Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

