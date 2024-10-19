Kırşehir'de Ulaşım İçin Tramvay ve Kiralık Otobüs Projeleri - Son Dakika
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Kırşehir'de Ulaşım İçin Tramvay ve Kiralık Otobüs Projeleri

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Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, basın toplantısında şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için tramvay projesi ve kiralık otobüs alımı hakkında bilgi verdi.

19.10.2024 14:34  Güncelleme: 14:38
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Basın toplantısında tramvay vaadini açıkladı, halk otobüsü kiraladı

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu;

"Kiralama yöntemiyle ulaşımı kolaylaştıracak otobüsler alındı"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, düzenlediği basın toplantısında şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak ulaşım sistemini açıklayan ve tramvay vaadinde bulunan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, halk otobüsü kiraladıklarını ve basına anlattığı projenin lisans sorunu olduğunu açıkladı.

Leasing sistemiyle kiralama yöntemi kullandıklarını Cacabey Meydanında anlatan ve ulaşımı rahatlatacaklarını belirten belediye başkanı Ekicioğlu, "Kent kimliğinin önemli altyapılarından bir tanesi ulaşım. Nasıl ki; su, kanalizasyon önemliyse ulaşımda bunlardan birisi" dedi. Tramvay projesini İstanbul'da denediklerini ve Kırşehir uygun olduğunu gördüklerini aktaran Ekicioğlu, "ART adlı bir sistem. Türkiye'de kullanım açısından nasıl bir lisans alacağını bilmiyoruz. Bizler lisans sonrası şehrin kullanımına sunacaktık. Ama bunun gecikeceğini gördük. Araçlar, tramvay değil, metrobüs değil, otobüs değil sistem elektrikli. Şuan altı otobüs teslim edildi" diye konuştu.

Kırşehir'de medya temsilcilerini Ağalar Konağında toplayan ve Kırşehir'de yapmayı planladıkları Tramvay Projesi, güzergahı ve alternatif sistemi (Raylı Sistem ya da Lastik Tekerlekli Sistem) hakkında bir sunum gerçekleştiren Selehattin Ekicioğlu, geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de propaganda olarak halka kurmak istedikleri sistem hakkında bilgi vermişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ulaşım İçin Tramvay ve Kiralık Otobüs Projeleri - Son Dakika

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