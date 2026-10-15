KAEÜ'den Gazze'de ölen çocuklar için anlamlı pankart - Son Dakika
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KAEÜ'den Gazze'de ölen çocuklar için anlamlı pankart

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KAEÜ\'den Gazze\'de ölen çocuklar için anlamlı pankart
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Gazze'de 7 Ekim 2023-19 Ekim 2025 arasında hayatını kaybeden 18 bin 500 bebek ve çocuğun adını taşıyan pankartı yerleşkeye astı. Rektör Karahocagil, soykırımın unutulmaması ve farkındalık için çalıştıklarını söyledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) yerleşkesine, Gazze'de hayatını kaybeden bebek ve çocukların adlarının yazılı olduğu pankart asıldı.

İsrail'in Gazze'de sivil yaşam alanlarını hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybeden çocukları anmak ve yaşananlara dikkati çekmek amacıyla üniversite yönetimi, 7 Ekim 2023 ile 19 Ekim 2025 arasında yaşamını yitiren bebek ve çocukların adlarının yer aldığı pankartı yerleşke içindeki konferans salonu duvarına astı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine, Gazze'de İsrail'in yürüttüğü saldırıların katliama ve soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Üniversite olarak "Unutulan soykırım tekrarlanır." anlayışıyla bunu unutturmamak için 18 bin 500 bebek ve çocuğun adlarını içeren büyük pankartı üniversitenin en görünür yerine astıklarını anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Toplumsal Katkı Koordinatörlüğümüz ve Sağlık Spor Kültür Daire Başkanımızla böyle bir çalışma yaptık. Bunun unutulmaması için önemli bir faaliyet olarak düşünüyoruz. Bundan sonra bu katliamların tekrarlanmaması için toplumsal farkındalık oluşturalım, İsrail'e karşı bilincimizi yüksek tutalım, tarihe kayıt düşelim istiyoruz. Biz zalimlere, katliamcılara, soykırımcılara karşı mazlumların yanındayız. Katledilen, öldürülen, şehit edilen sivillerin yanındayız. Gazze'nin, Filistin'in yanındayız."

Yapılan çalışmanın görenlerin dikkatini çektiğini vurgulayan Karahocagil, "İsrail devletine destek olan bütün firmaların ürünlerinin boykot edilmesiyle bu farkındalığı diri tutacağız. Bir gün bizim başımıza böyle soykırımlar gelmemesi için birlikte, beraberce bu soykırıma karşı durmamız farkındalığını yüksek tutmamız ve bu bilinçle bir ve beraber bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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