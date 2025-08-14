Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1823 Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1823 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelenilen G.T. (25) ve S.E'yi (30) takibe aldı.
Şüphelilerin sentetik hap sattıklarını belirleyen ekipler bir eve operasyon düzenledi.
Evde dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 33 kutu içerisinde toplam 1823 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
