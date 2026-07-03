Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobil ile içindeki zanlıların üstlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 53 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan D.S. ve Ş.B hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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