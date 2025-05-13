Kırşehir Geleneksel 4. Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir Geleneksel 4. Kitap Fuarı Başlıyor

Kırşehir Belediyesi'nin organize ettiği Geleneksel 4. Kitap Fuarı, 'Tarih ve Kültür Şehri Kırşehir Kitap Okuyor' sloganıyla 16-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Cacabey Meydanı'nda kitapseverlerle buluşacak.

13.05.2025 09:24  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Geleneksel 4. Kitap Fuarı, "Tarih ve Kültür Şehri Kırşehir Kitap Okuyor" sloganıyla 16 Mayıs'ta kitapseverler ile buluşacak. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi 16-25 Mayıs 2025 tarihinde Cacabey Meydanı'nda açık kalacak olan fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum" dedi.

Geleneksel 4. Kitap Fuarı, "Tarih ve Kültür Şehri Kırşehir Kitap Okuyor" sloganıyla kapılarını açıyor. Işıl Işık ve Devrim Yakut, 17 Mayıs'ta; Saygı Öztürk, 18 Mayıs'ta; Nasuh Mahruki, 22 Mayıs'ta; Naim Babüroğlu, Haydar Ergülen, Sema Soykan ve Emin Çapa, 24 Mayıs'ta Kırşehirli okurlarıyla buluşacak.

16 Mayıs günü başlayacak fuar ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi olarak, kitap fuarını Kırşehirli kitapseverler için organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan çok önemli bir organizasyonu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması için biz de Kırşehir Belediyesi olarak Kırşehir kitap fuarını yeniden organize ettik. 2-14 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığımız ve büyük ilgi gören Kitap Günleri'nin ardından 13-22 Mayıs 2022, 28 Nisan-7 Mayıs 2023 ve 6-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yaptığımız fuarlarla da birçok kitabı, yayınevini ve yazarları kitapseverlerle buluşturmuştuk. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını daha yakından hissetmeleri açısından bu tür Fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz.

"Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi fuara davet ediyorum"

Kırşehir Belediyesi Geleneksel 4. Kitap Fuarı kapsamında kitapların ve yazarlarımızın Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Kırşehirli kitapseverler eksikliği hissedilen bu tür organizasyonlarla kitaplara doğrudan ulaşma şansını yeniden bulmuş olacaklar. Bu tür fuarlar kültürel gelişimimiz ve kültürün gelecek kuşaklara aktarımı noktasında büyük önem taşımaktadır. Söz konusu olan kitapsa bunun önemi daha da artmaktadır. Fuar kapsamınsa Işıl Işık ve Devrim Yakut 17 Mayıs'ta, Saygı Öztürk 18 Mayıs'ta, Nasuh Mahruki 22 Mayıs'ta; Naim Babüroğlu, Haydar Ergülen, Sema Soykan ve Emin Çapa 24 Mayıs'ta Kırşehirli okurlarıyla buluşarak hem söyleşi hem de imza günü gerçekleştirecekler. Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi 16-25 Mayıs 2025 tarihinde Cacabey Meydanı'nda açık kalacak olan fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Kırşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Kırşehir, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Geleneksel 4. Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
Trump gelirse Putin de İstanbul’a gelecek
Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:22:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Geleneksel 4. Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.