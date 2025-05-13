Kırşehir Geleneksel 4. Kitap Fuarı Başlıyor

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Geleneksel 4. Kitap Fuarı, "Tarih ve Kültür Şehri Kırşehir Kitap Okuyor" sloganıyla 16 Mayıs'ta kitapseverler ile buluşacak. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi 16-25 Mayıs 2025 tarihinde Cacabey Meydanı'nda açık kalacak olan fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum" dedi.

Geleneksel 4. Kitap Fuarı, "Tarih ve Kültür Şehri Kırşehir Kitap Okuyor" sloganıyla kapılarını açıyor. Işıl Işık ve Devrim Yakut, 17 Mayıs'ta; Saygı Öztürk, 18 Mayıs'ta; Nasuh Mahruki, 22 Mayıs'ta; Naim Babüroğlu, Haydar Ergülen, Sema Soykan ve Emin Çapa, 24 Mayıs'ta Kırşehirli okurlarıyla buluşacak.

16 Mayıs günü başlayacak fuar ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi olarak, kitap fuarını Kırşehirli kitapseverler için organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan çok önemli bir organizasyonu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması için biz de Kırşehir Belediyesi olarak Kırşehir kitap fuarını yeniden organize ettik. 2-14 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığımız ve büyük ilgi gören Kitap Günleri'nin ardından 13-22 Mayıs 2022, 28 Nisan-7 Mayıs 2023 ve 6-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yaptığımız fuarlarla da birçok kitabı, yayınevini ve yazarları kitapseverlerle buluşturmuştuk. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını daha yakından hissetmeleri açısından bu tür Fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz.

"Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi fuara davet ediyorum"

Kırşehir Belediyesi Geleneksel 4. Kitap Fuarı kapsamında kitapların ve yazarlarımızın Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Kırşehirli kitapseverler eksikliği hissedilen bu tür organizasyonlarla kitaplara doğrudan ulaşma şansını yeniden bulmuş olacaklar. Bu tür fuarlar kültürel gelişimimiz ve kültürün gelecek kuşaklara aktarımı noktasında büyük önem taşımaktadır. Söz konusu olan kitapsa bunun önemi daha da artmaktadır. Fuar kapsamınsa Işıl Işık ve Devrim Yakut 17 Mayıs'ta, Saygı Öztürk 18 Mayıs'ta, Nasuh Mahruki 22 Mayıs'ta; Naim Babüroğlu, Haydar Ergülen, Sema Soykan ve Emin Çapa 24 Mayıs'ta Kırşehirli okurlarıyla buluşarak hem söyleşi hem de imza günü gerçekleştirecekler. Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi 16-25 Mayıs 2025 tarihinde Cacabey Meydanı'nda açık kalacak olan fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum."