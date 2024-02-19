Kırşehir İl Müftülüğü Zekat Bilincini Artırmak İçin Konferans Düzenledi - Son Dakika
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Kırşehir İl Müftülüğü Zekat Bilincini Artırmak İçin Konferans Düzenledi

Kırşehir İl Müftülüğü Zekat Bilincini Artırmak İçin Konferans Düzenledi

Kırşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta, zekat bilincinin artırılması hedeflendi. Vali Hüdayar Mete Buhara, din görevlilerinin toplumun refahı ve huzuru için önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, emeklerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ise zekat hizmetlerinin nasıl işlediğine dair bir sunum gerçekleştirdi.

19.02.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
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Kırşehir İl Müftülüğünce zekat bilincinin artırılmasına yönelik konferans gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Valisi Hüdayar Mete Buhara, toplumun refahı ve huzuru açısından din görevlilerinin vazifelerini gayret ve azimle yerine getirdiklerini belirtti.

Buhara, toplumu bir arada tutan, toplumla iletişimde üslubuna dikkat eden ve onlarla gönül köprüsü kuran din görevlilerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin de toplumda zekat bilincinin artırılması, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı zekat hizmetlerinin nasıl işlediğine dair sunum gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin ise toplumsal yardımlaşma konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırşehir İl Müftülüğü Zekat Bilincini Artırmak İçin Konferans Düzenledi - Son Dakika
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