Kırşehir İl Özel İdaresi'nin 41 araç ve iş makinesi törenle hizmete girdi - Son Dakika
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Kırşehir İl Özel İdaresi'nin 41 araç ve iş makinesi törenle hizmete girdi

Kırşehir İl Özel İdaresi\'nin 41 araç ve iş makinesi törenle hizmete girdi
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Kırşehir İl Özel İdaresi için alınan 41 yeni araç ve iş makinesi düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Araçlar köy yolları ve altyapı çalışmalarında kullanılacak; filoya 5 Togg da eklendi.

Kırşehir İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılacak 41 yeni araç ve iş makinesi düzenlenen törenle hizmete alındı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Özel İdaresi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni araçlarla hizmet kalitesini artıracaklarını söyledi.

Araçların köy yollarında, içme suyu ve altyapı çalışmalarında, bakım ve onarım işlerinde kullanılacağını belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

"36 yeni araç arasında damperli kamyonlar, asfalt yama robotu, satıh kaplama araçları, arazözler, greyder, kazıcı yükleyiciler, silindirler ve mini ekskavatör doğrudan sahadaki kapasitemizi artıracak. Bunların yanında 5 Togg araç da filomuza katıldı. Ekonomik ömrünü tamamlayan 12 aracımızı da açık artırmayla satarak yaklaşık 6,8 milyon lira gelir elde ettik. Bizim Kırşehir'deki görevimiz de bize tahsis edilen kaynağı doğru kullanmak ve hizmeti ilimizin her noktasına ulaştırmaktır. Yeni araçlarımızın çalışmalarımıza katkı sağlamasını diliyorum."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da hizmet kalitesi ve verimini artıracak yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir İl Özel İdaresi'nin 41 araç ve iş makinesi törenle hizmete girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir İl Özel İdaresi'nin 41 araç ve iş makinesi törenle hizmete girdi - Son Dakika
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