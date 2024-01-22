Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Tıp Teknisyenleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünde görevli acil tıp teknisyenleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Acil tıp teknisyenleri, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Azize Çağlar Durmaz, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Çaba" başlıklı karesini seçti.

"Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" karesini oylayan Durmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Durmaz, AA çalışanlarının çektiği fotoğrafları beğendiğini belirterek, deprem ve Gazze'de sağlık çalışanlarının insanlara umut olmak için canla başla çalıştığı karelerden çok etkilendiğini söyledi.

Ömer Faruk İlhan da "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı karelerini oyladı. "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy veren İlhan, "Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Çaba" karesini seçti.

İlhan, özellikle sağlıkçıların emekleri ve mücadelesinin fotoğraflarda bir kez daha görüldüğünü dile getirdi.

Naciye Ünlü ise "Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon", "Çevre-Yaşam"da Jeoffrey Maitem'in "Ateş yolu", "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı fotoğraflarını tercih etti. "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğrafını seçen Ünlü, "Gazze: Kanıt"ta Ali Jadallah'ın "Son sığınak" başlıklı karesinden yana tercihte bulundu.

Ünlü, sağlık çalışanlarının üstün performansının fotoğraflara yansıdığını ve çok beğendiğini ifade etti.