Kırşehir Ormanları Dronlarla Denetleniyor - Son Dakika
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Kırşehir Ormanları Dronlarla Denetleniyor

Kırşehir Ormanları Dronlarla Denetleniyor
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Kırşehir'deki ormanlar, yangınlara karşı dronla denetleniyor; vatandaşlar uyarılıyor.

Kırşehir'deki Kervansaray ve Aşıkpaşa ormanları başta olmak üzere kentteki ağaçlık alanlar, yangınlara karşı dronla denetleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan yangınlara karşı ormanlık alanlarda uygulamalarını ve denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşları uyaran ekipler, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istiyor.

Ağaçlık alanlarda piknik yapan vatandaşları tespit eden ekipler, yaktıkları ateşin söndürülmesi için de hızlıca müdahale ediyor.

Dronla yapılan denetimlerin yaz sonuna kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Ormanları Dronlarla Denetleniyor - Son Dakika

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