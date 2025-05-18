Kırşehir Valisi Demiryürek\'ten 19 Mayıs Kutlaması

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demiryürek, mesajında, kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı, milletin bağımsızlık azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele ile milletin bağımsızlık ve egemenlik iradesiyle birleşerek Cumhuriyetin temellerinin atıldığını anımsatan Demiryürek, 19 Mayıs'ın imkansızlıklar içinde gösterilen eşsiz bir direnişin ve istiklal idealine duyulan sarsılmaz inancın timsali olduğunu belirtti.

Bu anlamlı günün Türk gençliğine armağan edilmesinin geleceğin teminatı genç nesillere duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, tarihini bilen, kültürüne sahip çıkan, milli ve manevi değerlere bağlı, donanımlı bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin aydınlık yarınlarının güvencesidir. Gençliğe duyulan bu güvenle, Kırşehir'imizde de her alanda gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye ve ülkemizin kalkınma yolculuğunda aktif rol üstlenmelerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."