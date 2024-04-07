Kırşehirli Hayırsever Kadınlar, 5 Yılda 900 İhtiyaç Sahibinin Borcunu Ödedi - Son Dakika
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Kırşehirli Hayırsever Kadınlar, 5 Yılda 900 İhtiyaç Sahibinin Borcunu Ödedi

Kırşehirli Hayırsever Kadınlar, 5 Yılda 900 İhtiyaç Sahibinin Borcunu Ödedi

Kırşehirli hayırsever kadınlar, Osmanlı döneminden gelen 'zimem defteri' geleneğini yaşatarak, 5 yılda 900 ihtiyaç sahibinin veresiye borcunu ödedi. Gönüllü kadınlar, hayırseverlerden topladıkları parayla kent merkezindeki bakkallarda veresiye defterindeki borçları kapatıyor. Bu yıl ramazan ayında Bağbaşı, Mehtap Tepesi, Kındam, Çukurçayır ve Medrese mahallelerindeki vatandaşlara ulaşan kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını tespit ederek destek veriyor.

07.04.2024 11:31
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Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneğini yaşatan Kırşehirli hayırsever kadınlar, 5 yılda 900 ihtiyaç sahibinin veresiye borcunu ödedi.

"Zimem defteri" geleneğini yaşatmak amacıyla 5 yıl önce Taliha Sin öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, hayırseverlerden topladıkları parayla kent merkezindeki bakkallarda veresiye defterindeki borçları kapatıyor.

Sin, AA muhabirine, 5 yıl önce ramazan ayında "zimem" geleneğini gerçekleştirmek çıktıkları yolda 75-80 hayırseverin yardımlarıyla geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Her geçen yıl sayılarının ve yardım miktarının artmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Sin, "Allah'a şükürler olsun çoğaldık ve bu sene 5. yılımızı tamamladık. Bu kapsamda Kırşehir'in kenar mahallelerindeki bakkalları titizlikle araştırıp, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını tespit ediyoruz. Bizler zimem geleneğini yerine getiriyoruz. Bu 5 yıllık süreçte 900'den fazla ihtiyaç sahibi insanımızın borcunu kapatmış olduk." diye konuştu.

"Hayrın miktarı yok"

Sin, borcu olan ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden destek verdiklerine dikkati çekti.

İnsanların da geleneğe alıştıklarını ifade eden Sin, "Ramazan ayının birinci gününden itibaren hayırseverler para ulaştırmaya başladı. Hayrın miktarı yok. Bazıları 10-20 lira, bazıları ise bin-2 bin lira getirdi. Bizim için önemli olan katılım sağlamalarıdır. Hayırseverlerden Allah razı olsun." dedi.

Bu yıl ramazan ayında Bağbaşı, Mehtap Tepesi, Kındam, Çukurçayır ve Medrese mahallelerindeki vatandaşlara ulaştıklarını anlatan Sin, şunları kaydetti:

"Her yerden yardım geliyor, insanımız bize katılım sağlıyor. Kırşehir ile şehir ve yurt dışından yardım gönderiyorlar. Özellikle kadınlar pazar harçlıklarını ulaştırıyorlar. Böyle bir hayra katılım sağlamaktan onlar da çok mutlu oluyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin. Tamamı gönüllü kadınlardan oluşan insanlarımızla Allah ömür verdikçe ihtiyaç sahiplerine her sene ulaşmaya devam edeceğiz."

Bağbaşı Mahallesi'nde bakkal işleten Hüseyin Azılı da gönüllü kadınlara, yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların bu durumdan çok mutlu olacağını vurgulayan Azılı, "Hayırsever kadınlar geldi, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyip sildirdiler. Geldiklerinde veresiye defterindeki borçları tek tek tespit ettik. İhtiyaç sahiplerinin borcunu kapatan, onlara yardım eden kadınlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehirli Hayırsever Kadınlar, 5 Yılda 900 İhtiyaç Sahibinin Borcunu Ödedi - Son Dakika

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