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Kırtasiye Denetimleri Artırıldı

Kırtasiye Denetimleri Artırıldı
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Ticaret Bakanlığı, kırtasiye sektöründe 5 günde 3,612 işletmeyi denetledi, 367'sine yaptırım uyguladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektöründe denetimlerin sıklaştırıldığını, 5 günde 3 bin 612 işletmenin denetlendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde tüketicilerin "ekonomik menfaatlerini korumak" amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin  sıklaştırıldığı duyruldu.

10 Ağustos 2026 tarihinde denetimlerin başlatılığı belirtilen açıklamada, 81 ilde 14 Ağustos 2026 tarihine kadar toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesinin kontrol edildiği ifade edildi.

İşletmelerde raf ve kasa denetimleri kapsamında toplam 479 bin 847 ürün incelendiği ve 2 bin 954 kırtasiye işletmesine açıklama ve uyarılar yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, 5 günlük denetim sürecinde, mevzuata aykırılık tespit edilen toplam 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin "güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, piyasa düzenini korumak ve haksız uygulamalara karşı etkin mücadele yürütmek" amacıyla denetimleri kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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