Kırtasiye Malzemelerinde Fiyat Artışı Velileri Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırtasiye Malzemelerinde Fiyat Artışı Velileri Zorluyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kırtasiye malzemelerinde yaşanan yüzde 300 artışın velileri zor durumda bıraktığını belirtti. Okul masraflarının giderek yükselmesi ve iktidarın eğitime yeterli bütçe ayırmaması eleştirildi.

28.08.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala kırtasiye malzemelerinde neredeyse yüzde 300 artış yaşandığını belirterek, "Okul yolu veliler için zorluğa gidiyor, asgari ücretli kara kara çocuğunun kırtasiye malzemelerini nasıl alacağının derdine düştü" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. CHP'li İlgezdi, kırtasiye malzemelerindeki artışla ilgili yazılı açıklama yaptı. İlgezdi, şunları kaydetti:

"Çocukluğumuzun bir şarkısı vardı 'okul yolu düz gider, çocuklar bayram eder' diye şimdi okul yolu veliler için zorluğa gidiyor, çocuklar bayram sevinciyle yeni alınan defterlerin, boya kalemlerinin sevincini yaşayamıyor. 2023 yılında yalnızca kırtasiye malzemelerinin en uygun ölçekte tedariki bin 200 TL'ydi, bu yıl en uygun fiyatlarla kırtasiye malzemelerinin maliyeti 3 bin 500 TL. Bir yılda kırtasiye ücretinin artışı neredeyse yüzde 300. Asgari ücretliye zam verilmedi, memur emeklilerine ve memurlara yüzde 19 zam verildi. Neredeyse her gün kalem kalem her ürüne zam gelirken veliler çıkmazda, iktidar ise hayal satıyor. Bugün bir asgari ücretli 17 bin lirayla çocuğunun kırtasiye masraflarını mı karşılasın, kirasını mı ödesin, faturalarını mı ödesin, mutfak giderlerini mi karşılasın? AKP iktidarı unutmuş olabilir ama biz unutmadık, unutmayacağız, oğluna, okulun istediği pantolonu alamadığı için intihar eden baba İsmail Devrim'i. AKP'li yetkililerde çocuğuna kırtasiye malzemeleri alamayan anne, babanın mahcubiyetinin onda biri bile yok, yazık.

Yoksulluk adeta veba gibi yayılıyor, veliler çıkmazda. Çocuğuna geçen yıl kullandığı defterleri kullanması önerisinde bulunan bir babanın çaresizliği var. Dert yalnızca kırtasiye ürünlerinin alınmasıyla bitmiyor, okul kıyafetleri, servis ücreti ve iktidarın Milli Eğitim Bakanlığı'na yeterli bütçeyi ayırmadığı için okul idareleri giderleri karşılamak için velilere yükleniyor. Okullar ticarethane haline getirildi, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için farklı isimlerle velilerden para isteniyor, velilerde mecburi olarak ödeme yapıyorlar. 6 Şubat depreminin etkisi eğitim-öğretim faaliyetlerini de etkiledi. Deprem bölgesindeki konteyner kentlerde çok kötü koşullarda hiçbir destek almadan eğitim-öğretimini sürdürmek zorunda kalan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz var. Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır evlatlarımız felaketi yaşadığı bu dönemde onlar için en güvenli sığınak olan eğitimden de iktidarın bilgisizliği sebebiyle yeteri kadar faydalanamıyor. AKP iktidarı özel okullara aktardığı paraların çok az bir miktarını devlet okullarına aktardığında çok rahat bir şekilde eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülebilir. Ama maalesef sermaye sever AKP iktidarı Cumhuriyet'in 100. yılında yüz karası haline getirdiği eğitim sistemi adeta can çekişiyor."

Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Milletvekili, İstanbul, Ekonomi, Eğitim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırtasiye Malzemelerinde Fiyat Artışı Velileri Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerde Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerde
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kırtasiye Malzemelerinde Fiyat Artışı Velileri Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement