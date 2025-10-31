Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

İstanbul Sultangazi'de İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan bir kırtasiyede öğle saatlerinde mide bulandıran bir olay yaşandı.

ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİNİ ÇALIŞAN FARK ETTİ

İddiaya göre, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kırtasiyeye gelen 12 yaşındaki öğrenci, dükkana müşteri olarak gelen bir kişi tarafından taciz edildi. Durumu fark eden iş yeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

MAHALLELİ MEYDAN DAYAĞI ATTI

Sesleri duyan çevredekiler de dükkana gelerek şüpheliyi dışarı çıkarıp darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.