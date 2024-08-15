Kırtasiyelerde yapılan denetimlerde sağlığa zararlı ürünler tespit edildi - Son Dakika
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Kırtasiyelerde yapılan denetimlerde sağlığa zararlı ürünler tespit edildi

Kırtasiyelerde yapılan denetimlerde sağlığa zararlı ürünler tespit edildi

Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyelere yönelik yaptıkları denetimlerde sağlığa zararlı kimyasal içeren ürünlerin satıldığını tespit etti. Ürünlerden numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

15.08.2024 13:47
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ANTALYA İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyelere şok denetim yaptı. Tüm ürünlerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi olup olmadığının incelendiği denetimde, kimyasal madde içerme ihtimali olan ürünlerden de numune alındı. Geçen yıl Antalya'daki 5 kırtasiyede sağlığa zararlı kimyasal içeren ürünün satıldığının tespit edildiği ve para cezası verildiği öğrenildi.

Okulların açılmasına az bir zaman kala Ticaret Bakanlığı kırtasiyelere yönelik denetimleri sıklaştırdı. Bakanlık eş zamanlı olarak Türkiye genelinde 10 ilde denetim yaptı. Ürünlerin tek tek fiyat etiketinin olup olmadığını kontrol eden Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat kontrolü de yaptı. Özellikle öğrencilerin okuldayken sürekli temas halinde olacağı kalem, silgi, boya kalemleri, defter, çanta, kalemlik gibi ürünlerin üretim sertifikaları da incelendi. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri bu ürünlerden numuneler alarak, sağlığa zararlı kimyasal madde tespiti yapılması için incelenmek üzere laboratuvarlara gönderdi.

ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Baskınların yanı sıra vatandaştan gelen şikayetler de değerlendiriliyor. Gelen şikayetlere göre ürünlerden ayrıca numuneler alınarak inceleniyor. Ürünlerde zararlı kimyasal madde tespiti halinde bakanlık ürünlerin piyasadan toplatılması kararını veriyor. Üretici Türkiye sınırları içindeyse üreticiye, ithal edilmişse de ithalatçıya 250 bin liradan başlayan para cezası veriliyor. Raflarda fiyat etiketi bulunmayan her ürün başına da işletmeye 2 bin 200 lira para cezası veriliyor.

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, denetimlerin yıl içinde yapıldığını, okulların açılmasına az bir zaman kala sıklaştırdıklarını söyledi. Zincir marketlerde henüz kırtasiye ürünlerinin satılmaya başlamadığını, o marketleri de yakından izlediklerini belirten Özşahan, "Geçen yıl yapılan denetimlerde bazı kırtasiyelerde sağlığa zararlı ürünlerin satıldığını tespit ettik. Cezai işlemleri uyguladık. Bu yıl da denetimleri sıkı şekilde yapıyoruz. Etiket yoksa 2 bin 200 lira para cezası uyguluyoruz" dedi.

Geçen yılki denetimlerde 5 kırtasiyede sağlığa zararlı kimyasal madde içeren ürün satışının yapıldığının tespit edildiği ve cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Konyaaltı ilçesinde denetim yapılan kırtasiyede herhangi bir olumsuzluğun rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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