Kış Öncesi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kış Öncesi Kokarca Mücadelesi

Geniş Video İzle

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Kahverengi Kokarca'ya karşı kış mücadelesi başladı.

05.10.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış öncesi Kahverengi Kokarca ile mücadele hız kazandı

GİRESUN - Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren Kahverengi Kokarca'ya karşı Giresun'un Tirebolu ilçesinde kış mücadelesi başladı. Havaların serinlemesi ile birlikte kapalı alanlara çekilen zararlıya karşı kimyasal ilaçlama çalışmaları hız kazandı.

Tirebolu Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaparak köylerden gelen ihbarlar doğrultusunda ilaçlama ekibi oluşturdu. İlk çalışma, ilçede Kahverengi Kokarca'nın yoğun görüldüğü Örenkaya köyünde gerçekleştirildi.

Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Havaların soğumasıyla birlikte Kahverengi Kokarca kışlık alanlara çekilmeye başladı. Biz de Ziraat Odası olarak bir ekip kurarak, bu zararlıya karşı savaş başlattık. İlk olarak köylerimizde ilaçlama çalışmalarına başladık ve etkisi 15 gün sürecek etkili bir ilaç kullanıyoruz. Bu ilaç, evlerin dışına gelen kokarcaları öldürecek" dedi.

Yaman, ilerleyen dönemde valilik, İl Tarım Müdürlüğü ve kaymakamlıkla birlikte daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılacağını belirterek, "İl genelinde koordinasyon kurulu oluşturularak zararlının yayılımının engellenmesi hedefleniyor. Ayrıca vatandaşların da zararlılarla mücadele konusunda duyarlı olmaları ve ekiplerle iş birliği yapmaları gerekiyor. İlaçlamaların, özellikle fındık üretimine zarar vermesi beklenen Kahverengi Kokarca'nın yoğun olduğu bölgelerde sürecek ve metruk binalarda da uygulanacak. Fındık bizim için vazgeçilmez, bu zararlının fındığımıza vereceği her türlü zararı bertaraf etmek için kararlıyız" diye konuştu.

Örenkaya Muhtarı Ali Kara ise "Kahverengi kokarcalar şu sıralar daha çok evlerin cam kenarlarında ve çatı altlarında kümeleniyor. Buralardan içeri girmeye çalışan kokarcalar kışı geçirmek için yer arıyor. Bilgi vermemiz üzerine Ziraat Odası ekibiyle gelerek ilaçlama çalışması başlattı" şeklinde konuştu.

Kış Öncesi Kokarca Mücadelesi
Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Yerel Haberler, Tirebolu, Giresun, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kış Öncesi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kış Öncesi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement