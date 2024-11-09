Kış Öncesi Motosiklet Sürücüleri Uyarıldı - Son Dakika
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Kış Öncesi Motosiklet Sürücüleri Uyarıldı

Kış Öncesi Motosiklet Sürücüleri Uyarıldı

Uzmanlar, motosiklet sürücülerinin kış öncesi doğru ekipmanları kullanması gerektiğini vurguladı.

09.11.2024 11:16
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Uzmanlar, yaklaşan kış öncesi motosiklet sürücülerini doğru ekipmanlar kullanmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, soğuk hava ve kar motosiklet sürüşünü zorlaştırıyor. Sürücülerin bu nedenle güvenli sürüş için bazı önlemler alması gerekiyor.

Motosiklet sürücüleri de lastik değişimleri ve fren sistemi kontrolleri başta olmak üzere araçların hazırlıklarına odaklandı. Kışlık lastiklere geçiş yapanların yanı sıra mevcutların durumunu kontrol ettirip gerekli bakımları yaptıranlar da soluğu servislerde alıyor.

Lastik bakımlarının yanı sıra zincir, far ve sinyal gibi donanım kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor. Akü bakımı, soğutma sıvısı kontrolü ve yağ değişimi gibi işlemler kış hazırlıklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

"Sürücüler kışa uygun ekipmanlar kullanmalı"

Ankara'da motosiklet servisi hizmeti veren Selim Şahinbaş, kışın motosiklet kullanımının riskli olabileceğini, bu nedenle sürücülerin araçlarını düzenli kontrol ettirerek, kışa uygun ekipmanlar kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Yaz ve kış lastikleri arasında ciddi farklar olduğunu vurgulayan Şahinbaş, "Kış lastiği dişli yapısıyla yeri daha iyi tutar. Yaz lastiği ise dişsiz olduğu için kışın kaymaya sebep olur. Bu nedenle kış lastiği kullanımı hayati önem taşıyor. Kazaların önemli bir kısmı da uygun lastik kullanılmamasından kaynaklanıyor." dedi.

Şahinbaş, lastik kalitesinin önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yan sanayi ürünleri yerine bilinen markaların kaliteli lastiklerini tercih etmek gerekiyor. Eski tarihli lastikler sertleştiği için yaz lastiği gibi yere tutunmayı kaybediyor. Lastik alırken tarihine mutlaka bakılmalı. Ayrıca soğuktan korunmak için çok kalın giyinmek yerine, kışlık motosiklet ekipmanları kullanmak daha doğru. Dizlik, dirseklik gibi korumaların yanı sıra hareket kabiliyetini kısıtlamayacak kaliteli mont, eldiven ve bot da sürüş güvenliği için olmazsa olmazlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kış Öncesi Motosiklet Sürücüleri Uyarıldı - Son Dakika

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