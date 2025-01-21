Kış Ortası Su Kuşu Sayımı İslahiye'de Yapıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımı yapıldı.???????

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel'in de katıldığı çalışmalarda gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.