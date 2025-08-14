Kış turizmi ile öne çıkan Erzurum, uluslararası fuarcılıkta "yeni adres" olmak istiyor

Açıldığı günden bu yana geçen 8 yılda düzenlenen 40 fuarla 15 milyon ziyaretçi ağırlayan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi ile Erzurum, kış turizminin yanında "fuar kenti" olarak da anılmak istiyor.

Merkez Yakutiye ilçesinde 2017'de Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 bin metrekare alana kurulu fuar merkezinde, bugüne 40 fuar düzenlendi.

Kitaptan tarıma, iş makinelerinden kariyer fuarlarına birçok alanda fuarların yapıldığı merkez, Orta Doğu'da büyüklüğüyle dikkati çekiyor.

Fuar merkezi ile Erzurum'un, önemli bir fuar kenti haline getirilmesi hedefleniyor.

Havaalanına yakınlığı, kentteki özellikle kış ve diğer turizm çalışmaları, konaklama olanaklarının artırılması, bölge ülkelerine yakınlığı gibi birçok avantajı elinde bulunduran Erzurum'un fuar organizasyonlarıyla uluslararası bilinirliği de artıyor.

Fuar 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, AA muhabirine, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılan fuar merkezinde, bugüne kadar birçok bölgesel, ulusal ve uluslararası projeye imza atıldığını söyledi.

Fuar merkezinin 40 bin metrekare arsada 20 bin metrekare kapalı alandaki dört holden oluştuğunu anlatan Altundağ, merkezde büyük VIP salonları, bunlara yönelik de büyük bir fuaye alanı bulunduğunu belirtti.

Merkezde birçok etkinliğin yapıldığını dile getiren Altundağ, "Aynı zamanda da yaklaşık 20'ye yakın söyleşi odalarımız var. Burada da hem fuar etkinliklerinde hem kongre etkinliklerinde de minik kongrelerin yapıldığı, söyleşilerin yapıldığı alan olarak kullanılıyor. Cumhurbaşkanımızın ismiyle taçlandırdığımız fuar merkezimizde, 15 milyona yakın ziyaretçinin katıldığı fuar etkinlikleri düzenlendi. En yakın yaptığımız kitap fuarına 350 bin civarında ziyaretçimiz katıldı. Ciddi anlamda rağbet gördü." diye konuştu.

Her yıl popülerliği artıyor

Fuar merkezinde düzenlenen etkinliklere yakın ülkelerin katılımlarından memnun olduklarını ifade eden Altundağ, Erzurum olarak, "Orta Doğu'nun en büyük fuar merkezi" adı altında birçok uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapmak için her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Murat Altundağ, her geçen yıl daha yeni projelerle ve etkinliklerle de hem Erzurum'da hem de bölgede buluşmanın hedefiyle çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi.

İstanbul'daki kongre merkezleri ile de fuarcılık sektörü adına irtibatta olduklarını belirten Altundağ, yakın sınır ülkeleri dışında da fuarcılık faaliyetleri yürütmek adına birçok çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Altundağ, şunları kaydetti:

"27-31 Ağustos arasında Ticaret Bakanlığı ile kooperatifçilik fuarı düzenleyeceğiz. 2-7 Eylül'de 21 ülkenin katılımı ile Uluslararası Tarım Fuarı düzenlenecek. Hedefimiz bölgeye şu anki hem ticaretimizi hem esnafımızı hem de yeni nesil bulgularımızı, yeni nesil üretilen işleri, yazılım noktasından tutun yeni ham maddelerin olduğu, yeni üreticilerin kullanacağı, bütün yeniliklerin hepsini bu fuar merkezinde sergilemek adına daha neler yapılabiliriz düşünüyoruz."