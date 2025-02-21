Kış Uyarısı: Ani Gazlamalardan Kaçının - Son Dakika
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Kış Uyarısı: Ani Gazlamalardan Kaçının

Kış Uyarısı: Ani Gazlamalardan Kaçının

Bolu'da kar ve buzla mücadele için sürücülere ani fren ve gazlamalardan kaçınmaları önerildi.

21.02.2025 18:46
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Uzmanından sürücülere uyarı: "Kışın ani gazlamalardan, frenlerden kaçınılmalıdır"

BOLU - Bolu'da kış mevsiminde olumsuz hava şartlarında kar ve gizli buzlanmaya karşı sürücülere, konunun uzmanı kritik uyarılarda bulundu. Direksiyon eğitmeni Burak Gülen, "Kışın ani gazlamalardan, frenlerden kaçınılmalıdır" dedi.

Bolu'da kış mevsiminde olumsuz hava şartları etkili oluyor. Kent genelinde 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştü. Özellikle akşam saatlerinde gizli buzlanmaya karşı uzmanından doğru araç kullanımına ilişkin sürücülere uyarı geldi. Kar ve buzlanma üzerinde araç ve motosiklet kullanımına değinen direksiyon eğitmeni Burak Gülen, "Karlı, buzlu ve don olaylarının yaşandığı zamanlarda çok daha yumuşak hareketlerle araç kullanmalıyız. Fren kullanımına da ekstra özen göstermemiz gerekir" dedi. Gülen, yaya vatandaşlara ise karşıdan karşıya geçme konusunda araçların geliş hızlarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini ifade etti.

"Kesinlikle kış lastiklerinin takılı olması gerekiyor"

Kış lastiklerinin takılı olması gerektiğini belirten Burak Gülen, "Aniden bastıran karla birlikte Bolu, normal kışını yaşamaya başladı. Sürücülerimiz ve şoförlerimiz bu kış şartlarında da araç kullanmaya devam ediyor. Öncelikle, her uzmanın uyardığı gibi, kesinlikle kış lastiklerinin takılı olması gerekiyor. Şayet karayolu üzerinde gerek şehir içi gerek şehirler arası fark etmeksizin, çok fazla karla karşılaşacaklarsa, kış lastiklerinin üzerine zincirlerinin de bulunması, aracın içerisinde muhafaza edilmesi ve gerektiğinde takılması, güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacaktır" diye konuştu.

"Yumuşak hareketlerle araç kullanmalıyız"

Karlı havada araç kullanırken aracı yumuşak hareketlerle kullanmanın önemine değinen Gülen, "Sürücüler ve şoförler, kesinlikle kar, buz ve don üzerinde araç kullanırken ani gazlamalardan ve ani frenlerden kaçınmalıdır. Bunun haricinde, direksiyonu sert bir şekilde sağa sola çevirmek gibi hareketler de kontrol kaybına neden olabilir. Normal, kuru bir zeminde araç kullandığımız gibi değil, bu tarz ıslak, karlı, buzlu ve don olaylarının yaşandığı zamanlarda çok daha yumuşak hareketlerle araç kullanmalıyız. Fren kullanımına da ekstra özen göstermemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

"Kış şartlarında motosiklet kullanmamaları önerilir"

Motosiklet sürücülerinin karlı havada mümkün oldukça motor kullanımının ertelenmesi gerektiğini söyleyen Burak Gülen, "Motosiklet sürücüleri, kışın en zor durumda kalan ve en zayıf halka olarak nitelendirebileceğimiz gruplardan biridir. Mümkün olduğunca ağır kış şartlarında motosiklet kullanmamaları önerilir. Özellikle, yerde bol miktarda kar olduğu zaman, karayolu üzerinde gizli buzlanmaya yakalanabilirler. Bildiğiniz üzere motosiklet, denge ile kullanılan bir araçtır. Denge kaybedildiği anda sürücünün kendisini yerde bulması ya da bir yere çarpmasıyla ciddi kazalar meydana gelebilir. En azından asfalt tekrar ortaya çıkana kadar motosiklet sürücülerinin motosiklet kullanımını ertelemesi daha güvenli olacaktır" dedi.

"Yayalar bu konuda çok dikkatli olmalı"

Yayaların karşıdan karşıda geçerken araçların duramama ihtimaline karşı daha dikkatli olmalarını kaydeden, Gülen, "Yayalar ise bildiğiniz gibi yaya yollarında, yani hepimizin bildiği adıyla kaldırımlarda hareket etmektedir. Karşıdan karşıya geçme durumlarında ise yaya geçitlerini kullanmaktadırlar. Özellikle yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu zamanlarda, yaya geçitlerini kullanırken araçların geliş hızlarını mutlaka kontrol etmelidirler. Bolu'da yaya geçitlerinde yayalara yol veriliyor diye düşünerek bir anda yola çıkmamalıdırlar. Çünkü gelen araç duramayabilir. Yayaların bu konuda çok dikkatli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kış Uyarısı: Ani Gazlamalardan Kaçının - Son Dakika

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