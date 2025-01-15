Güncel

Antalya'da kış uykusuna yatmayan ayılar böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağlarında kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi. Ayıların dağda ormanlık alanda bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü.

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi yakınlarında bulunan ve Milli Park niteliğindeki dağda, özellikle çok sayıda dağ keçileri olmak üzere bir çok yaban hayatını barındıran yaklaşık 2 bin 200 metre rakımlı Gidengelmez Dağlarında kış uykusu öncesi dağda yiyecek arayan iki boz ayı görüntülendi. Kış uykusuna yatmadan yiyecek bulup yağ depolamaya çalışan iki boz ayının o anları, İhlas Haber Ajansı kamerasına yansıdı. Dağ yamacında gezinen iki ayı bir süre sonra çevresine bakınarak daha yüksek kesimlere çıkarak gözden kayboldular.