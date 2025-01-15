Kış Uykusuna Yatmayan Ayılar Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kış Uykusuna Yatmayan Ayılar Görüntülendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde kış uykusuna yatmayan iki boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

15.01.2025 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kış uykusuna yatmayan ayılar böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağlarında kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi. Ayıların dağda ormanlık alanda bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü.

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi yakınlarında bulunan ve Milli Park niteliğindeki dağda, özellikle çok sayıda dağ keçileri olmak üzere bir çok yaban hayatını barındıran yaklaşık 2 bin 200 metre rakımlı Gidengelmez Dağlarında kış uykusu öncesi dağda yiyecek arayan iki boz ayı görüntülendi. Kış uykusuna yatmadan yiyecek bulup yağ depolamaya çalışan iki boz ayının o anları, İhlas Haber Ajansı kamerasına yansıdı. Dağ yamacında gezinen iki ayı bir süre sonra çevresine bakınarak daha yüksek kesimlere çıkarak gözden kayboldular.

Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Akseki, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kış Uykusuna Yatmayan Ayılar Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:47:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kış Uykusuna Yatmayan Ayılar Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.